Снова завоевал доверие Гвардиолы? Зинченко вышел в старте в 5-ти из 6-ти матчей «Ман Сити» в декабре

Украинец в последнее время много играет за «горожан»

Зинченко и Гвардиола / Фото: Getty Images

Украинский латераль «Манчестер Сити» Александр Зинченко снова попал в стартовый состав своей команды – на этот раз в игре с «Ньюкаслом» в 18-м туре АПЛ.

Таким образом, Зинченко 5 раз попадал в стартовый состав «горожан» в декабре из 6-ти случаев. Зинченко не играл лишь в матче с «Уотфордом».

В нынешнем сезоне у Зинченко 1 ассист в 10-ти матчах за «Манчестер Сити».

В матче «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» середина первого тайма, «горожане» уже побеждают.