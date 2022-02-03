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Снова ждем Лунина в основе! «Атлетик – «Реал». Онлайн трансляция
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15:09
Андрей Лунин / Фото: Marca
В четверг, 3-го февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао примет мадридский «Реал».
Ждем в основе украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина, так как он у Карло Анчелотти в Кубке играет пока во всех матчах с первых минут.
Текстовая онлайн трансляция матча «Атлетик – «Реал» будет доступна в этой новости. Начало – в 22:30.
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