Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
Со сборной Украины работают реабилитологи «Манчестер Сити»
По совету Александра Зинченко
Александр Зинченко / Фото: Twitter
Сборная Украины усилилась реабилитологами из «Манчестер Сити».
Известно, что тренерский штаб национальной команды пригласил их по совету полузащитника команды Александра Зинченко.
Известно, что специалисты присоединились к сборной Украины перед матчем со Швецией, который начнется сегодня в 22:00.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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