Соболь: «Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020»
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал в интервью пресс-службе УАФ об атмосфере в лагере национальной команды. Также футболист раскрыл нюансы подготовки к Евро-2020.
Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с парнями. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции положительные.
Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть в окончательную заявку. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определяться, кто поедет на первенство Европы.
Вчера были тактические занятия, мы отрабатывали как выход из обороны, так и переход от атаки в оборону. Наконец наигрывали некоторые комбинации. Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях.
Ранее полузащитник «сине-желтых» Руслан Малиновский поделился ожиданиями от Евро-2020.
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