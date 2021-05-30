Соболь: «Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020»

Эдуард Соболь / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал в интервью пресс-службе УАФ об атмосфере в лагере национальной команды. Также футболист раскрыл нюансы подготовки к Евро-2020.

Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть в окончательную заявку. Мы прилагаем максимальные усилия, а уже тренерский штаб будет определяться, кто поедет на первенство Европы.

Вчера были тактические занятия, мы отрабатывали как выход из обороны, так и переход от атаки в оборону. Наконец наигрывали некоторые комбинации. Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях.