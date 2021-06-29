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Соболь несколько раз терял сознание перед Евро-2020

Защитника сборной Украины беспокоили проблемы со здоровьем
Футбол Сборная Украины
15:12
Соболь несколько раз терял сознание перед Евро-2020
Эдуард Соболь / Фото - Getty Images

На текущем Евро-2020 защитник сборной Украины Эдуард Соболь вышел лишь на последние минуты матча с Северной Македонией (2:1). Журналист Игорь Цыганык рассказал в эфире программы «Цыганык Live» о состоянии футболиста.

При всем уважении к Эдуарду, я видел его игру с трибун, и могу сказать, что он немного растерялся. К тому же, у него были проблемы со здоровьем перед началом чемпионата Европы.

Он терял сознание, и не один раз. У него были проблемы, ему становилось плохо. Проводились дополнительные медосмотры, но, вроде бы, все в порядке. Не исключаю, что он может выйти на поле в матче против Швеции.

В 1/8 финала сборная Украины сыграет против Швеции. Встреча состоится сегодня, 29 июня, в Глазго.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эдуард Соболь Игорь Цыганык Швеция – Украина

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