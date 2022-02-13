Соболь помог «Брюгге» обыграть «Шарлеруа» и сократить отставание от лидера до 9 очков
В 27-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» дома переиграл «Шарлеруа».
Героем матча стал Ритс. Один из лидеров центра поля оформил дубль, принеся команде победу.
Защитник Эдуард Соболь вышел на игру в стартовом составе. Украинец провел на поле 78 минут.
Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» сократил отставание «Сент-Жиллуа» до 9 очков, занимая третью строчку. Сенсационный новичок лиги уступил «Сент-Трюйдену» (0:1).
Чемпионат Бельгии, 27 тур
«Брюгге» – «Шарлеруа» 2:0
Голы: Ритс, 36, 58 – авлдподв
«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Нсоки, Сков Ольсен (Нуса, 90+3), Соболь (Сандра, 79), Одои, Ритс, Ванакен, Ланг (Адамян, 68), де Кэтелар.
«Шарлеруа»: Камара, Кнежевич, Озорнвафор, Бессиль, Илаймахаритра, Зоргане, Ван Клеемпут (Дескотт, 86), Каямбе, Хейманс (Чутчуа, 74), Зарури (Голизаде, 46), Байо (Баджи, 61).Предупреждения: Мехеле – Илаймахаритра
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