Соболь пообещал, что на Евро будет интересно

Эдуард Соболь / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал в интервью пресс-службе УАФ разгром над Кипром (4:0). Также футболист рассказал о готовности команды к официальным встречам.

Эпизод с первым пенальти сыграл для нас положительную роль, а для Кипра – отрицательную. После удаления нам стало легче играть, появилось больше свободных зон. Хотя и до этого мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты.

Чемпионат Европы – это футбольный праздник. Все находятся в ожидании первой официальной игры. Мы хорошо подготовились, и у нас еще есть время на работу перед первым матчем. От нашей сборной в первую очередь ожидаю хорошей игры, потому что у нас есть собственные цели. Думаю, будет интересно.