В сборную Чехии перед матчем с Украиной вызван голкипер МЮ
Соболь: «Результат С Чехией важен и для тренера, и для всех футболистов»
Матч начнется в 21:45
10:10
Фото: УНИАН
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Чехией.
«Для нас нет разницы, официальная игра, или товарищеская. Всегда хочется выходить и, в первую очередь, добиваться положительного результата, а к этому результату еще и подвести хорошую игру. Результат в этом матче важен и для тренера, и для всех футболистов».
Матч пройдет в городе Пльзень.
Игра состоится 8 сентября в 21:45.
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