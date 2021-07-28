Справились и без Соболя. «Брюгге» выиграл первый трофей в сезоне
Соболь вернулся к тренировкам с «Брюгге»
Защитник пропустил 1-й тур чемпионата Бельгии
08:58
Эдуард Соболь / Фото: Twitter
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь вернулся в расположение «Брюгге».
Welcome back, boys! pic.twitter.com/NwIaweU12D— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 27, 2021
Соболь пропустил 1-й тур чемпионата Бельгии, в котором «Брюгге» сыграл вничью с «Эйпеном» (2:2). Дополнительный отдых игроку дали из-за участия в плей-офф Евро-2020.
Напомним, что «Брюгге» уже выиграл первый трофей в сезоне.
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