Фанаты «Брюгге» Соболя называли игроков «Андерлехта» Михайличенко «коричневыми обезьянами»
Соболь вышел в основе «Брюгге» и помог команде выйти в полуфинал Кубка Бельгии
Украинец был заменен лишь в концовке встречи
07:42
фото - Taylor Daily
В матче 1/4 Кубка Бельгии «Брюгге» дома принимал «Левен».
Два первых гола хозяев пришлись на концовку первого тайма – отличились де Кетеларе и Баланта.
На 58-й минуте Мерсье помог хозяевам отыграть один гол.
Но вскоре Ланг вернул «Брюгге» преимущество в два мяча, а Ванакен в компенсированное время довел дело до разгрома.
Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь вышел в стартовом составе команды, и был заменен лишь в концовке встречи.
Ранее еще два украинца пробились в полуфинал со своими командами – «Гент» Безуса и «Андерлехт» Михайличенко вышли в следующую стадию.
Кубок Бельгии, 1/4 финала
«Брюгге» – «Левен» 4:1
Голы: де Кетеларе, 41, Баланта, 45+5, Ланг, 64, Ванакен, 90+1 – Мерсье, 58.
Комментарии 0