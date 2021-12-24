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Соболь вышел в основе «Брюгге» и помог команде выйти в полуфинал Кубка Бельгии

Украинец был заменен лишь в концовке встречи
Футбол Украинские легионеры
07:42
Соболь вышел в основе «Брюгге» и помог команде выйти в полуфинал Кубка Бельгии
фото - Taylor Daily

В матче 1/4 Кубка Бельгии «Брюгге» дома принимал «Левен».

Два первых гола хозяев пришлись на концовку первого тайма – отличились де Кетеларе и Баланта.

На 58-й минуте Мерсье помог хозяевам отыграть один гол.

Но вскоре Ланг вернул «Брюгге» преимущество в два мяча, а Ванакен в компенсированное время довел дело до разгрома.

Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь вышел в стартовом составе команды, и был заменен лишь в концовке встречи.

Ранее еще два украинца пробились в полуфинал со своими командами – «Гент» Безуса и «Андерлехт» Михайличенко вышли в следующую стадию.

Кубок Бельгии, 1/4 финала

«Брюгге» – «Левен» 4:1

Голы: де Кетеларе, 41, Баланта, 45+5, Ланг, 64, Ванакен, 90+1 – Мерсье, 58.

Павел Харченко
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Брюгге Эдуард Соболь

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