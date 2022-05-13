Сьогодні київське «Динамо» святкує 95-річчя

Столичний гранд було засновано 1927 року

Фото: ФК Динамо

Сьогодні київське «Динамо» святкує своє 95-річчя. Київський гранд було засновано 13 травня 1927 року.

«Динамо» за свою історію 16 разів брало «золото» чемпіонату України, 12 разів вигравало Кубок України, 9 разів – Суперкубок України. Двічі – Кубок Володарів Кубків, а також Суперкубок UEFA.

«Динамо» – єдина команда, яка якомога далі пройшла в Лізі чемпіонів: у 1997-му році киянам вдалося дійти до півфіналу.