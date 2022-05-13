Защитник «Динамо»: «Даже если нас научат держать оружие в руках, в боевых действиях мы не помощники»
Сьогодні київське «Динамо» святкує 95-річчя
Столичний гранд було засновано 1927 року
Фото: ФК Динамо
Сьогодні київське «Динамо» святкує своє 95-річчя. Київський гранд було засновано 13 травня 1927 року.
«Динамо» за свою історію 16 разів брало «золото» чемпіонату України, 12 разів вигравало Кубок України, 9 разів – Суперкубок України. Двічі – Кубок Володарів Кубків, а також Суперкубок UEFA.
«Динамо» – єдина команда, яка якомога далі пройшла в Лізі чемпіонів: у 1997-му році киянам вдалося дійти до півфіналу.