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Мировой бокс. Еженедельник

Сьогодні київське «Динамо» святкує 95-річчя

Столичний гранд було засновано 1927 року
Футбол Украинская Премьер-лига
10:14
Сьогодні київське «Динамо» святкує 95-річчя
Фото: ФК Динамо

Сьогодні київське «Динамо» святкує своє 95-річчя. Київський гранд було засновано 13 травня 1927 року.

«Динамо» за свою історію 16 разів брало «золото» чемпіонату України, 12 разів вигравало Кубок України, 9 разів – Суперкубок України. Двічі – Кубок Володарів Кубків, а також Суперкубок UEFA.

«Динамо» – єдина команда, яка якомога далі пройшла в Лізі чемпіонів: у 1997-му році киянам вдалося дійти до півфіналу.

Петр Приходько
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