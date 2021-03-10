Соль: «Динамо» доставит трудности «Вильярреалу» в первом матче»
Форвард оценил предстоящий матч Лиги Европы
Фото: ФК Тенерифе
Нападающий «Тенерифе» Фран Соль поделился мнением ondacero.es о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал».
«У «Динамо» очень сильные и быстрые игроки, которые могут создать проблемы. Буяльский может делать разницу. Он уже забил пару мячей в предыдущем раунде. Думаю, что «Динамо» доставит трудности «Вильярреалу» в первом матче. Киевляне могут забивать. Их нападающие и полузащитники особенно опасны.
Цыганков – очень хороший футболист с хорошей левой ногой. Он очень здорово перемещается на коротком расстоянии. Помимо скорости у него есть мастерство и голевой чутье.
К слабостям «Динамо» можно отнести отсутствие большого опыта в еврокубках, потому что это молодая команда. Думаю, что киевляне хорошо бы выступали Примере. Их уровень это позволяет. Но пробиться в екрокубки, возможно, им было бы трудно».
Игра состоится 11 марта в Киеве.
Смотреть онлайн матч «Динамо» – «Вильярреал» можно будет на нашем сайте. Также XSPORT.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Вильярреал».
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