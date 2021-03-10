Соль: «Динамо» доставит трудности «Вильярреалу» в первом матче»

Нападающий «Тенерифе» Фран Соль поделился мнением ondacero.es о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал».

Цыганков – очень хороший футболист с хорошей левой ногой. Он очень здорово перемещается на коротком расстоянии. Помимо скорости у него есть мастерство и голевой чутье.

К слабостям «Динамо» можно отнести отсутствие большого опыта в еврокубках, потому что это молодая команда. Думаю, что киевляне хорошо бы выступали Примере. Их уровень это позволяет. Но пробиться в екрокубки, возможно, им было бы трудно».