Соль: «Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хотят в «Динамо»

Фран Соль / фото - Динамомания

Нападающий «Динамо» Фран Соль, выступающий на правах аренды за «Тенерифе», рассказал о впечатлениях от игры в новой команде, а также поделился планами на будущее.

В «Динамо» довольным тем, как я провожу сезон. Он смотрят мои матчи. Но сейчас у них важные матчи в чемпионате и Лиге Европы, на которых они сконцентрированы. Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хотят киевляне.

В Украине люди немного более закрытые, они не так охотно идут на разговор, как испанцы, что не позволяет чаще общаться со спортивным директором или главным тренером. Я хотел бы узнать что-то сейчас, потому что на дворе уже март, но пока я действительно пребываю в неведении, поэтому должно продолжать ждать день за днем, игра за игрой.

Мне хорошо живется в Тенерифе, и команда здесь отличная. Если бы клуб смог предоставить более амбициозный во всех отношениях проект, было бы очень хорошо продолжить карьеру здесь».