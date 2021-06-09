Соль намерен разорвать контракт с «Динамо»
Соль: «С «Динамо» очень сложно вести переговоры»
Форвард пока не думает о будущем
Фото: Tenerife
Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал AS о своем будущем.
«Сейчас думаю только об отпуске, чтобы провести время с семьей и постараться отключиться от всего. Мне нужно вернуться в Киев и, если ничего не изменится провести хорошую предсезонку. Хочу узнать о своем будущем поскорее.
«Тенерифе» дал мне поддержать иллюзию игры. После травмы я играл очень мало. Спасибо спортивному директору «Тенерифе» Хуану Карлосу, что засучил рукава для меня, потому что вести переговоры с «Динамо» сложно».
Интерес к игроку проявляют три клуба Сегунды.
Минувший сезон он отыграл в «Тенерифе» в аренде.
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