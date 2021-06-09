Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Соль: «С «Динамо» очень сложно вести переговоры»

Форвард пока не думает о будущем
Футбол Украинская Премьер-лига
19:28
Соль: «С «Динамо» очень сложно вести переговоры»
Фото: Tenerife

Нападающий «Динамо» Фран Соль рассказал AS о своем будущем.

«Сейчас думаю только об отпуске, чтобы провести время с семьей и постараться отключиться от всего. Мне нужно вернуться в Киев и, если ничего не изменится провести хорошую предсезонку. Хочу узнать о своем будущем поскорее.

«Тенерифе» дал мне поддержать иллюзию игры. После травмы я играл очень мало. Спасибо спортивному директору «Тенерифе» Хуану Карлосу, что засучил рукава для меня, потому что вести переговоры с «Динамо» сложно».

Интерес к игроку проявляют три клуба Сегунды.

Минувший сезон он отыграл в «Тенерифе» в аренде.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Фран Соль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде
Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде
Футбол Украинская Премьер-лига
14:11
Де Пеной интересуются четыре клуба из Южной и Северной Америки
Де Пеной интересуются четыре клуба из Южной и Северной Америки
Футбол Украинская Премьер-лига
12:42
Андриевский: «Через пару дней начну ездить на базу и работать там»
Андриевский: «Через пару дней начну ездить на базу и работать там»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:02
Три клуба из Сегунды проявляют интерес к форварду «Динамо»
Три клуба из Сегунды проявляют интерес к форварду «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июня 22:54
Соль намерен разорвать контракт с «Динамо»
Соль намерен разорвать контракт с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июня 17:56

Новости: Футбол

ПСЖ активно ведет переговоры с игроком «Барселоны»
ПСЖ активно ведет переговоры с игроком «Барселоны»
Примерa (Испания)
20:10
Клубы АПЛ заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за участие в Суперлиге
Клубы АПЛ заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за участие в Суперлиге
Премьер-Лига (Англия)
19:50
Соль: «С «Динамо» очень сложно вести переговоры»
Соль: «С «Динамо» очень сложно вести переговоры»
Украинская Премьер-лига
19:28
«Лацио» объявил о назначении Сарри
«Лацио» объявил о назначении Сарри
Серия А (Италия)
19:05
«Шахтеру» и «Сассуоло» интересен защитник «Тулузы»
«Шахтеру» и «Сассуоло» интересен защитник «Тулузы»
Серия А (Италия)
18:45
«Арсенал» не делал предложение по лидеру «Шахтера»
«Арсенал» не делал предложение по лидеру «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
18:28
Ключевой защитник Нидерландов рискует не сыграть с Украиной
Ключевой защитник Нидерландов рискует не сыграть с Украиной
Евро-2020
18:08
Игроки сборной Венгрии не встали на одно колено перед матчем с Ирландией. Стадион их поддержал и освистал соперников
Тема дня
Игроки сборной Венгрии не встали на одно колено перед матчем с Ирландией. Стадион их поддержал и освистал соперников
Евро-2020
17:58
МЮ обсуждает с Санчо детали трансфера
МЮ обсуждает с Санчо детали трансфера
Премьер-Лига (Англия)
17:51
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес, дебют Кларессы Шилдс в MMA. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес, дебют Кларессы Шилдс в MMA. Видео трансляция
11 июня 01:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00