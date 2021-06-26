Форвард «Динамо» может переехать в Серию А
Соль согласился вернуться на родину. Теперь слово за «Динамо»
Неудачник Примеры хочет, чтобы форвард помог команде вернуться в высший дивизион
26 июня 23:31
Фран Соль / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Фран Соль не против перейти в «Эйбар». Об этом сообщает Marca.
Форвард согласовал условия контракта с представителем Сегунды. Теперь испанский и украинский клубы должны провести переговоры о трансфере.
Отметим, что «Эйбар» в минувшем сезоне занял последнюю строчку в Примере. Таким образом, команда повысилась в классе.
Ранее сообщалось, что «Тенерифе», в котором испанец выступал на правах аренды, хочет выкупить Соля у «Динамо».
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