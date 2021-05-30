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Соль завершил сезон в Сегунде с 10 голами

Форвард должен вернуться в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 мая 22:57
Соль завершил сезон в Сегунде с 10 голами
Фран Соль / Фото - Тенерифе

В 42-м туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграл вничью с «Овьедо».

Счет во встрече открыл Санчес. В ответ мяч в сетку ворот отправил арендованный у «Динамо» Фран Соль. Правда, из офсайда. Но уже во втором тайме ударом с точки форвард забил «легальный» мяч.

Далее команды оформили по голу и на том разошлись. Забили Сусо и Бланко.

Таким образом, «Тенерифе» занимает 13-ю строчку в чемпионате. Теоретически команду еще могут сместить «Малага» и «Сарагоса».

Соль завершил сезон с десятью голами в Сегунде. Летом игрок должен вернуться в расположение «Динамо».

Сегунда, 42 тур

«Тенерифе» – «Овьедо» 2:2

Голы: Соль, 51 (пен.), Сусо, 77 (пен.) – Санчес, 7, Бланко, 90+3

Сергей Стаднюк
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Теги

Фран Соль Тенерифе Динамо Киев Овьедо

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