Соломон: «Сделаем все, чтобы победить «Интер»
Соломон: «Интер» – чемпион Италии, но весь матч доминировал «Шахтер»
Полузащитник «горняков» не доволен исходом матча Лиги чемпионов
29 сентября 17:37
Манор Соломон / фото - Getty Images
Хавбек донецкого «Шахтера» Манор Соломон поделился своими впечатлениями от второго матча группы Лиги чемпионов, в котором «горняки» играли против «Интера» (0:0).
«Де Дзерби всегда невероятно эмоциональный. Чувствовалось, что играем в ЛЧ. Да еще и против итальянской команды. Он очень сильно нас мотивировал. Постоянно подгонял идти вперед. Он часто так делает. Мы не победили. Попробуем выиграть в матче с «Реалом».
Не скажу, что мы счастливы. Хотели выиграть, могли это сделать. Конечно, «Интер» – чемпион Италии, но думаю, что весь матч доминировали именно мы. С другой стороны, одно очко с «Интером» – не так уж и плохо.
Согласен, что это один из лучших матчей «Шахтера» в новом сезоне. Не забываем об уровне соперника, они очень сильные. Мы вели игру, контролировали мяч. Единственное – не смогли забить».
Напомним, в «Шахтере» сообщили, что Траоре потребуется операция.
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