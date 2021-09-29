Соломон: «Интер» – чемпион Италии, но весь матч доминировал «Шахтер»

Манор Соломон / фото - Getty Images

Хавбек донецкого «Шахтера» Манор Соломон поделился своими впечатлениями от второго матча группы Лиги чемпионов, в котором «горняки» играли против «Интера» (0:0).

Не скажу, что мы счастливы. Хотели выиграть, могли это сделать. Конечно, «Интер» – чемпион Италии, но думаю, что весь матч доминировали именно мы. С другой стороны, одно очко с «Интером» – не так уж и плохо.

Согласен, что это один из лучших матчей «Шахтера» в новом сезоне. Не забываем об уровне соперника, они очень сильные. Мы вели игру, контролировали мяч. Единственное – не смогли забить».