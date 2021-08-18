Защитник «Монако»: «Даже если они победили, это не конечный результат»
Соломон: «Монако» физически сильнее, но мы лучше технически»
«Горняки» выиграли первый матч в противостоянии раунда плей-офф ЛЧ
16:19
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон высказался по поводу победы в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (1:0).
Думаю, вначале мы играли очень хорошо. Наверное, мы могли забить больше. Да, потом «Монако» играл лучше, контролировал мяч и имел моменты. Но мы заслужили эту победу. Ничего еще не решено, мы ждем вторую игру.
Мы знали, что «Монако» – хорошая команда. Возможно, физически они сильнее, но мы лучше технически. Мы должны быть готовы и к следующей игре против них.
Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач положительно отозвался об игре голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина.
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