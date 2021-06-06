Соломон: «После перехода в «Шахтер» было очень тяжело»

Манор Соломон / фото - Шахтер

Хавбек донецкого «Шахтера» Манор Соломон в интервью YouTube-каналу «горняков» рассказал, как прошла его адаптация в команде и чемпионате Украины.

К тому же многие игроки и члены персонала не говорят на английском, поэтому какое-то время было тяжело объяснится. Но мне в клубе старались помогать, плюс люди из Израиля, с которыми я познакомился в Украине. Поэтому адаптация прошла хорошо, теперь чувствую себя уверенно».