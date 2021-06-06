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Соломон: «После перехода в «Шахтер» было очень тяжело»
Хавбек «горняков» – об адаптации в Украине
6 июня 07:57
Манор Соломон / фото - Шахтер
Хавбек донецкого «Шахтера» Манор Соломон в интервью YouTube-каналу «горняков» рассказал, как прошла его адаптация в команде и чемпионате Украины.
«В целом, адаптация прошла хорошо. Хотя поначалу казалось, что это будет очень тяжело. В клубе два основных языка – русский и португальский, а я не владел ни тем, ни другим.
К тому же многие игроки и члены персонала не говорят на английском, поэтому какое-то время было тяжело объяснится. Но мне в клубе старались помогать, плюс люди из Израиля, с которыми я познакомился в Украине. Поэтому адаптация прошла хорошо, теперь чувствую себя уверенно».
Напомним, Соломон может перейти в АПЛ.
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