Соломон: «Последние 4 года я страдал от хронической боли»
Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон в своем Instagram сообщил о хронической боли в голенях.
«Я не часто делюсь, но в этот раз почувствовал, что мне это необходимо. Последние 4 года я страдал от хронической боли в голенях обеих ног, в основном в икрах, которая сопровождается частыми судорогами, онемением, покалыванием и жжением.
Боль появлялась в основном во время матчей, но была непоследовательна и регулярна. За последние 4 года меня обследовали различные врачи и физиотерапевты, я прошел множество тестов и получил массу результатов, которые были противоречивы, четкого диагноза не было.
Потратил некоторое время на изучение этих симптомов и возможных диагнозов, но четкого ответа не нашел. Мне пришлось приспособиться и научиться справляться с болью. Сегодня я счастлив сообщить, что мое заболевание наконец-то диагностировано.
Я немедленно вылетел и прошел небольшую процедуру в США, чтобы решить эту проблему, в одном из лучших в мире центров, занимающихся лечением подобного. Только близкие мне люди и мои врачи знали, как сильно я страдал и с чем имел дело.
Счастлив, что все осталось позади. Очень скоро вернусь на поле, делая то, что люблю больше всего, уже без боли (Компартмент-синдром)».
Ранее агент Соломона намекнул, что его клиент покинет «Шахтер».
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