Соломон: «После перехода в «Шахтер» было очень тяжело»
Соломон признался, с какой звезды пытается брать пример
Израильтянин отметил, что невозможно повторить действия известного нападающего
6 июня 09:24
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Манор Соломон в программе «Правила жизни» рассказал о том, что пытается брать пример с нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Я думаю, что каждый игрок, когда смотрит на Месси, восхищается им. Думаю, что он как пришелец. Невозможно повторить все, как делает он.
Я смотрю на его игру и пытаюсь взять лучшее. Невозможно повторить все за ним, ведь он один из лучших в истории футбола. Быть таким как он невозможно.
Соломон отличился забитым мячом в товарищеском матче сборной Израиля против Черногории (3:1).
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