Соломон признался, с какой звезды пытается брать пример

Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Манор Соломон в программе «Правила жизни» рассказал о том, что пытается брать пример с нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Я смотрю на его игру и пытаюсь взять лучшее. Невозможно повторить все за ним, ведь он один из лучших в истории футбола. Быть таким как он невозможно.