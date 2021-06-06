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Соломон признался, с какой звезды пытается брать пример

Израильтянин отметил, что невозможно повторить действия известного нападающего
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июня 09:24
Соломон признался, с какой звезды пытается брать пример
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Манор Соломон в программе «Правила жизни» рассказал о том, что пытается брать пример с нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Я думаю, что каждый игрок, когда смотрит на Месси, восхищается им. Думаю, что он как пришелец. Невозможно повторить все, как делает он.

Я смотрю на его игру и пытаюсь взять лучшее. Невозможно повторить все за ним, ведь он один из лучших в истории футбола. Быть таким как он невозможно.

Соломон отличился забитым мячом в товарищеском матче сборной Израиля против Черногории (3:1).

Сергей Стаднюк
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Теги

Манор Соломон Лионель Месси Шахтер Донецк

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