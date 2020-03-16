Соломон: «Результата матча с «Десной» было бы достаточно с «Ромой». Постараемся что-то изменить»

Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» победу в матче 18-го тура УПЛ против «Десны» (4:0).

Я счастлив, что мы сегодня выполнили свою работу: забили четыре гола и победили! Вот что имеет значение, и нам нужно продолжать так же дальше.

Первый гол немного открыл игру, затем стало легче. Вторая результативная комбинация была великолепной, в бразильском стиле: хочу посмотреть ее еще раз. Прекрасный момент для нашей команды!

Мы знали, что «Десна» при 0:1 будет прессинговать нас, и подготовились. После длинной передачи провели атаку и забили второй мяч. Это то, о чем говорили между таймами.

Четырех голов с «Ромой» было бы достаточно… После 0:3 с «Ромой» будет очень и очень сложно. Но мы подойдем к поединку со всей своей мощью, на сто процентов, и постараемся что-то изменить.