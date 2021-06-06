Соломон: «В Украине нужно купить большую машину, здесь плохие дороги»

Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Манор Соломон в программе «Правила жизни» поделился рецептом, как успешно адаптироваться в Украине.

Второй совет, это купить большую машину, потому что здесь плохие дороги. И третье. Здесь в Украине очень открытые люди и нужно поменьше времени проводить дома, побольше общаясь с местными людьми.