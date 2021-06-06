Соломон: «После перехода в «Шахтер» было очень тяжело»
Соломон: «В Украине нужно купить большую машину, здесь плохие дороги»
Вингер «Шахтера» дал совет по адаптации в Украине
6 июня 11:19
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Манор Соломон в программе «Правила жизни» поделился рецептом, как успешно адаптироваться в Украине.
В первую очередь, нужно выучить местный язык. В Украине мало кто говорит по-английски, поэтому здесь тяжело изъясняться и быть понятым. Для меня очень сложно выучить русский язык, но, тем не менее, я стараюсь.
Второй совет, это купить большую машину, потому что здесь плохие дороги. И третье. Здесь в Украине очень открытые люди и нужно поменьше времени проводить дома, побольше общаясь с местными людьми.
Соломон также рассказал, с какой звезды футбола старается брать пример.
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