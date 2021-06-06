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Соломон: «В Украине нужно купить большую машину, здесь плохие дороги»

Вингер «Шахтера» дал совет по адаптации в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июня 11:19
Соломон: «В Украине нужно купить большую машину, здесь плохие дороги»
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Манор Соломон в программе «Правила жизни» поделился рецептом, как успешно адаптироваться в Украине.

В первую очередь, нужно выучить местный язык. В Украине мало кто говорит по-английски, поэтому здесь тяжело изъясняться и быть понятым. Для меня очень сложно выучить русский язык, но, тем не менее, я стараюсь.

Второй совет, это купить большую машину, потому что здесь плохие дороги. И третье. Здесь в Украине очень открытые люди и нужно поменьше времени проводить дома, побольше общаясь с местными людьми.

Соломон также рассказал, с какой звезды футбола старается брать пример.

Сергей Стаднюк
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Теги

Манор Соломон Шахтер Донецк

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