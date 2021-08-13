Соломон восстановился от повреждения и тренируется с «Шахтером»
Соломон – в заявке «Шахтера» на матч против «Металлиста-1925»
Видео-трансляция встречи четвертого тура УПЛ будет доступна на нашем сайте
Фото: пресс-служба «Шахтера»
«Шахтер» опубликовал заявку на матч четвертого тура УПЛ против «Металлиста-1925».
В список попал полузащитник Манор Соломон, который пропускал предыдущую встречу «горняков» из-за повреждения.
Заявка «Шахтера» на матч против «Металлиста-1925»:
Матч «Шахтер» – «Металлист-1925» начнется в 19:30. На нашем сайте будет доступна видео трансляция этой встречи.
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