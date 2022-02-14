Соломон: «Думаю, через неделю уже смогу вернуться в общую группу «Шахтера»
Соломон вернулся в общую группу «Шахтера»
Полузащитник готов к контрольным матчам
14 февраля 21:28
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» провел тренировку 14 февраля в Турции.
В общую группу вернулся полузащитник Манор Соломон. Он готов играть в контрольных матчах, сообщает сайт клуба.
Из-за травмы первый сбор он пропустил, а начало второго тренировался индивидуально. Также в январе он перенес операцию.
На счету израильтянина 26 матчей, четыре гола и одна голевая передача.
Ранее сообщалось, что этот сезон станет последним для игрока в «Шахтере».
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