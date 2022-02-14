Соломон вернулся в общую группу «Шахтера»

Полузащитник готов к контрольным матчам

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» провел тренировку 14 февраля в Турции.

В общую группу вернулся полузащитник Манор Соломон. Он готов играть в контрольных матчах, сообщает сайт клуба.

Из-за травмы первый сбор он пропустил, а начало второго тренировался индивидуально. Также в январе он перенес операцию.

На счету израильтянина 26 матчей, четыре гола и одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что этот сезон станет последним для игрока в «Шахтере».