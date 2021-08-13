«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере ключевого защитника «Шахтера»
Соломон восстановился от повреждения и тренируется с «Шахтером»
Хавбек вряд ли сыграет с «Металлистом-1925»
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон восстановился от повреждения.
Он пропустил две недели из-за травмы, но накануне занимался в общей группе команды. В ближайшее время он может вернуться на поле.
Правда, с «Металлистом-1925» израильский может и не сыграть. Матч состоится уже 13 августа.
Неделю из-за повреждения пропустит также Педриньо.
Комментарии 0