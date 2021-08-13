Соломон восстановился от повреждения и тренируется с «Шахтером»

Хавбек вряд ли сыграет с «Металлистом-1925»

Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон восстановился от повреждения.

Он пропустил две недели из-за травмы, но накануне занимался в общей группе команды. В ближайшее время он может вернуться на поле.

Правда, с «Металлистом-1925» израильский может и не сыграть. Матч состоится уже 13 августа.

Неделю из-за повреждения пропустит также Педриньо.