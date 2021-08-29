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Сон вывел «Тоттенхэм» на первую строчку в АПЛ, а «Лидс» вырвал ничью с «Бернли»

«Шпоры» – единственные, кто не терял очки
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:02
Сон вывел «Тоттенхэм» на первую строчку в АПЛ, а «Лидс» вырвал ничью с «Бернли»
Хен Мин Сон / фото - Eurosport

В матче третьего тура АПЛ «Тоттенхэм» минимально одолел «Уотфорд».

Единственный гол в матче забил Хен Мин Сон на 42 минуте.

Это победа стала третьей подряд для подопечных Нуну Эшпириту Санту. Лондонцы единственная команда в чемпионате, которая еще ни разу не оступилась.

«Тоттенхэм» – «Уотфорд» 1:0

Голы: Сон, 42

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).

«Уотфорд»: Бахманн, Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Этебо, Сарр, Кинг (Эрнандес, 65), Деннис.

Предупреждения: Этебо (29), Кейн (45), Сиссоко (54), Алли (61), Скипп (85).

В параллельном матче «Бернли» не смог на своем поле упустил победу над «Лидсом».

Во втором тайме Вуд вывел хозяев вперед, но под занавес встречи Патрик Бэмфорд забил и помог «павлинам» увезти домой одно очко.

«Бернли» – «Лидс» 1:1

Голы: Вуд, 61, – Бэмфорд, 84

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Леннон, 63), Вествуд, Браунхилл, Вуд, Барнс (Выдра, 79), Макнил.

«Лидс»: Мелье, Купер, Льоренте (Шеклтон, 65), Стрейк, Эйлинг, Даллас, Филлипс, Харрисон, Родриго (Робертс, 73), Бэмфорд, Рафинья.

Предупреждения: Браунхилл (19), Барнс (28), Филлипс (38), Ми (45), Родриго (53), Стрейк (81), Леннон (90).

Павел Харченко
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Тоттенхэм Лидс Уотфорд Бернли

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