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Соперник сборной Украины на Евро-2020 объявил список игроков, которые поедут на турнир

Сборная Австрии также зарегистрировала резервный состав
Футбол Евро-2020
19 мая 19:18
Соперник сборной Украины на Евро-2020 объявил список игроков, которые поедут на турнир
Фото: Twitter

Стал известен список игроков сборной Австрии, которые поедут на Евро-2020 (30 футболистов).

Вратари: Даниель Бахманн («Уотфорд», Англия), Павао Перван («Вольфсбург», Германия), Хайнц Линднер («Базель», Швейцария), Александер Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба («Бавария», Германия), Александар Драгович («Байер», Германия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт», Германия), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг», Германия), Штефан Лайнер («Боруссия» М, Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филипп Мвене («Майнц», Германия), Штефан Пош («Хоффенхайм», Германия), Кристофер Триммель («Унион», Германия), Андреас Ульмер («РБ Зальцбург»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба — «Хоффенхайм», Германия), Юлиан Баумгартлингер («Байер», Германия), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт», Германия), Валентино Лазаро («Боруссия» М, Германия), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг», Германия), Луи Шауб («Люцерн», Швейцария), Ксавер Шлагер («Вольфсбург», Германия), Алессандро Шопф («Шальке», Германия), Хусейн Балич (ЛАСК).

Нападающие: Адриан Грбич («Лорьян», Франция), Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Каладжич («Штуттгарт», Германия), Марко Арнаутович («Шанхай», Китай), Карим Онисиво («Майнц», Германия).

Кроме того, Австрия назвала и резервный список игроков (14 футболистов).

Вратари: Чичан Станкович («РБ Зальцбург»), Йорг Зибенхадль («Штурм»), Рихард Штребингер («Рапид»).

Защитники: Гернот Траунер, Райнхольд Ранфтль (оба — ЛАСК), Максимилиан Ульманн («Рапид»), Максимилиан Вебер («РБ Зальцбург»).

Полузащитники: Рафаэль Хольцхаузер («Беерсхот», Бельгия), Флориан Кайнц («Кельн», Германия), Штефан Шваб (ПАОК, Греция), Юсуф Демир («Рапид»), Томас Гойгингер (ЛАСК), Якоб Янчер («Штурм»).

Нападающий: Эрджан Кара («Рапид»).

Напомним, Австрия – соперник сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.

Петр Приходько
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Теги

сборная Австрии (футбол)

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