Соперник сборной Украины назвал окончательную заявку на Евро-2020
Сборная Австрии назвала окончательную заявку на Евро-2020. В нее вошли 26 футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте австрийского Футбольного союза.
Вратари: Даниэль Бахманн («Уотфорд», Англия), Павао Перван («Вольфсбург», Германия), Александер Шлагер (ЛАСК).
Защитники: Давид Алаба («Бавария», Германия), Александар Драгович («Байер», Германия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт», Германия), Штефан Лайнер («Боруссия» М", Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Штефан Пош («Хоффенхайм», Германия), Кристофер Триммель («Унион» Берлин, Германия), Андреас Ульмер («Зальцбург»).
Полузащитники: Юлиан Баумгартлингер («Байер», Германия), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм», Германия), Флориан Гриллитч («Хоффенхайм», Германия), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт», Германия), Конрад Лаймер («Лейпциг», Германия), Валентино Лазаро («Боруссия» М, Германия), Марсель Забитцер («Лейпциг», Германия), Луис Шауб («Люцерн», Швейцария), Ксавер Шлагер («Вольфсбург», Германия), Алессандро Шопф («Шальке», Германия).
Нападающие: Марко Арнаутович («Шанхай Порт», Китай), Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Калайджич («Штутгарт», Германия), Карим Онисиво («Майнц», Германия).
Напомним, Австрия сыграет на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Украиной и Северной Македонией.
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