Игрок соперника сборной Украины заступился за своего тренера

Схема коуча вызвала много вопросов у фанатов

Френки де Йонг / фото - FC Barcelona Noticias

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал критику в сторону тренера национальной команды Франка де Бура. Слова хавбека приводит издание Marca.

«У каждого свое мнение о нашей системе, об игре и так далее. В Испании с этим намного хуже, чем здесь. Тренер сборной определяет, как мы играем. Я считаю все эти разговоры смешными».

Многие голландские болельщики горячо критиковали де Бура за решение перейти из классической для Нидерландов 4-3-3 на необычную 5-3-2. И, несмотря на победу «оранжевых», фанаты остались недовольны.

Де Йонг был одним из лучших игроков противостояния, руководя всеми атаками своей команды из центра поля.

В минувшем сезоне, голландец провел за «Барселону» 51 матч, где забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Напомним, Ребров сравнил поражение сборной Украины от Нидерландов с матчем ЧМ-2006.