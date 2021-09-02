Соперники Украины по группе отбора ЧМ-2022 сыграли вничью

Чемпионы мира не смогли одолеть скромную Боснию

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В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Франции поделила очки с Боснией и Герцеговиной.

Форвард гостей Эдин Джеко огорчил чемпионов мира на 36 минуте встречи.

Спустя три минуты Антуан Гризманн выровнял положение для своей команды, установив окончательный счет на табло.

Теперь сборная Франции имеет в своем активе 8 очков после 4 матчей, а у Боснии 2 пункта после 3 встреч. Украина идет на втором месте в группе с 4 очками.

Подопечных Петракова ждет матч с Францией уже 4 сентября. С боснийцами команда еще ни разу не встречалась, обе игры – впереди.

Чемпионат мира 2022. Квалификация, группа D

Франция – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Гризманн, 39 – Джеко, 36

Франция: Льорис, Кимпембе, Кунде, Динь, Варан, Лемар (Тчуамени, 46), Погба, Верету (Дюбуа, 54), Гризманн (Коман, 76), Бензема (Марсьяль, 76), Мбаппе (Диаби, 90).

Босния и Герцеговина: Шехич, Сушич (Ципетич, 64), Колашинац (Чивич, 54), Саничанин, Хаджикадунич, Пьянич, Цимирот (Лончар, 72), Хаджиахметович, Ахмедходжич, Джеко, Демирович (Превляк, 72).

Предупреждения: Верету (30), Хаджиахметович (76).

Удаления: Кунде (51).