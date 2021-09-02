Соперники Украины по группе отбора ЧМ-2022 сыграли вничью
В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Франции поделила очки с Боснией и Герцеговиной.
Форвард гостей Эдин Джеко огорчил чемпионов мира на 36 минуте встречи.
Спустя три минуты Антуан Гризманн выровнял положение для своей команды, установив окончательный счет на табло.
Теперь сборная Франции имеет в своем активе 8 очков после 4 матчей, а у Боснии 2 пункта после 3 встреч. Украина идет на втором месте в группе с 4 очками.
Подопечных Петракова ждет матч с Францией уже 4 сентября. С боснийцами команда еще ни разу не встречалась, обе игры – впереди.
Чемпионат мира 2022. Квалификация, группа D
Франция – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Гризманн, 39 – Джеко, 36
Франция: Льорис, Кимпембе, Кунде, Динь, Варан, Лемар (Тчуамени, 46), Погба, Верету (Дюбуа, 54), Гризманн (Коман, 76), Бензема (Марсьяль, 76), Мбаппе (Диаби, 90).
Босния и Герцеговина: Шехич, Сушич (Ципетич, 64), Колашинац (Чивич, 54), Саничанин, Хаджикадунич, Пьянич, Цимирот (Лончар, 72), Хаджиахметович, Ахмедходжич, Джеко, Демирович (Превляк, 72).
Предупреждения: Верету (30), Хаджиахметович (76).
Удаления: Кунде (51).
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