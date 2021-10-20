Сопко: «Больше разочарован не тем, что «Шахтер» проиграл с таким счетом, а тем, как безвольно это было сделано»

Экс-игрок – о поражении «Реалу»

Фото: shahta.org

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением о поражении «горняков» «Реалу» (0:5) в матче Лиги чемпионов.

«Я больше разочарован не тем, что проиграли с таким счетом, а тем, как это было сделано – безвольно, со старой идеей, которая, к сожалению, с новым тренерским штабом совершенно не развивается. Нынешняя игра «Шахтер», считаю, требует более радикальных изменений, а не по чуть-чуть, порциями, что называется, наждачком».

Что вы видите под радикальными изменениями?

«Ну, во-первых, играть в квадрат в футболе уже нельзя, это не приносит результат. Играть нужно с воротами. А контролировать мяч только ради того, чтобы набрать большое количество передач, без обострения, без желания бегать и врываться в чужую штрафную, без передач в штрафную площадку, без нагнетания и борьбы – с таким подходом ты обречен. Можно разве что не дать сопернику забивать, и то, при условии, если ты не отдашь ему мяч. Ну и все – на этом твои возможности уже закончились. Если же ты контроль конвертируешь еще в какую-то остроту, скорость, агрессию на чужой половине поля – тогда можно рассчитывать на результат. Этот компонент у «Шахтера» отсутствует совершенно. К тому же, много проблем с выбором игроков по позициям и отношением самих игроков к понимаю того стиля, который, может быть, хочет привить команде Де Дзерби. «Реалу» «Шахтер» проиграл по всем компонентам – подходу, выбору тактики тренерами, количеству брака в простых ситуациях, морально-волевым качествам и так далее. Единственный компонент, где превзошли – движение в рамках общего километража. Но это слабое утешение, ведь выдавить из этого команда ничего не смогла».

По результату игры нет ощущения, что у главного тренера несколько предвзятое отношение к Тарасу Степаненко? И одновременно есть ощущение, что Тараса на поле с первых секунд как раз не хватало?

«Я не думаю, что проблема здесь в персоналиях. Она, на мой взгляд, лежит в трактовке игры. Играть спиной к чужим воротам, по принципу «пас ради паса» в центре поля и на своей половине, при этом лишь бы удержать мяч, без желания обострения – это путь в никуда. И неважно, был бы на поле Степаненко, либо пятеро таких, как он – они бы ничего не сделали. Тарас мог бы в отдельных эпизодах сыграть лучше того же Алана Патрика, но погоды эти действия все равно бы не сделали. Та же позиция центрфорварда – она сегодня была, что называется, на ладони, мы в очередной раз убедились, что нападающего у нас нет. Фернандо на этой позиции вызывает огромное разочарование».

Какие вы видите перспективы у «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов и еврокубковом сезоне вообще?

«Надо руководствоваться девизом «все потеряно, кроме чести». Честь клуба никто не отменял, и отстаивать ее надо в любом случае, однозначно не так, как команда играла против мадрицев, особенно последние полчаса. Хотелось бы видеть в оставшихся играх гораздо больше самоотдачи, желания, ответственности – это первое. Второе – уровень нашего чемпионата не дает возможности полноценного выхода на международный рынок для футболистов. И только через Лигу чемпионов можно о себе как-то заявить. А значит, надо использовать свой шанс, чтобы заявить о себе в Европе. Да и вообще, горькие уроки иногда более полезные, чем случайные победы. Иногда надо опуститься на землю, замазаться в грязи, а потом вылезти из этой ямы, подняться на ноги и опять идти вперед. Именно через такие этапы и происходит становление команд».

«Шахтер» занимает последнее место в своей группе.