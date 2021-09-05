Сопко: «Матч с Францией был одним из лучших в исполнении Украины в 2021-м году»

Александр Сопко / Фото: Футбол 24

Футбольный эксперт Александр Сопко в своем Twitter высказался о ничьей Украины с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Если по игре с казахами, то там, как уже отмечалось, основной проблемой стала нереализация стопроцентных моментов плюс грубейшие ошибки отдельных игроков, прежде всего – оборонительной линии. Все это однозначно влияло на то, что по истечении указанного промежутка времени командный механизм сборной Украины начинал давать сбой.

Что касается матча с Францией, то мы все понимаем, что это, в отличие от Казахстана, соперник совершенно другого уровня. Команда умеет блестяще обращаться с мячом, выходить из-под прессинга. Ну и индивидуально в ней собраны футболисты, которые умеют наказать за любую оплошность. Увлекаться с такой командой открытым футболом – себе дороже. Может со стороны показаться, что после получаса игры сборная Украины сдулась, но это не так. Наша команда построила этот матч тактически грамотно, именно данный фактор наряду с зараженностью на игру стал залогом успеха. Никто не несся, сломя голову, экономились силы, перекрывались зоны. Все закономерно»