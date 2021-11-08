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«Сосьедад» справился с «Осасуной» и вновь возглавил Примеру

Точку в матче поставил Янузай ударом с точки
Футбол Примерa (Испания)
08:19
«Сосьедад» справился с «Осасуной» и вновь возглавил Примеру
Фото - Реал Сосьедад

В 13-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде переиграл «Осасуну».

Неожиданно удачно проводящие старт сезона гости сумели дать бой одному из лидеров чемпионата. Голов пришлось ждать до второй половины второго тайма.

Гости решили все в течение 10 минут. Счет открыл Мерино, а удвоил Янузай, реализовав пенальти.

«Сосьедад» вновь возглавил турнирную таблицу, однако у «Реала» и «Севильи» есть по матчу в запасе. «Осасуна» – седьмая.

Примера, 13 тур

«Осасуна» – «Реал Сосьедад» 0:2

Голы: Мерино, 72, Янузай, 82 (пен.)

«Осасуна»: Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 83), Торро, Монкайола, Брашанац, Барха (Чими Авила, 71), Кике Гарсия (Будимир, 83), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 83).

«Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Рико (Муньос, 46), Мерино, Субименди, Сильва (Турриентес, 83), Барренечеа (Порту, 71), Исак (Серлот, 71), Янузай (Лобете, 87).

Предупреждения: Рико, Субименди

Сергей Стаднюк
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Реал Сосьедад Осасуна

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