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«Сосьедад» забил «Валенсии», но команды завершили матч без голов

Забить команды также не смогли
Футбол Примерa (Испания)
17:10
«Сосьедад» забил «Валенсии», но команды завершили матч без голов
Фото: twitter.com/valenciacf

«Валенсия» в матче 23 тура Ла Лиги сыграла вничью с «Реал Сосьедадом».

Ближе к победе были хозяева, создав больше моментов, но ни Гомесу, ни Солеру отличиться не удалось. А вот «Сосьедад» даже смог забить, но гол Порту был отменен после VAR.

Победителя команды так и не выявили. «Валенсия» без побед уже пять матчей подряд.

Ла Лига. 23-й тур:

«Валенсия» – «Реал Сосьедад» 0:0

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Фулькье, Джемерт (Рачич, 70), Москера (Солер, 46), Гайя, Гильямон, Мориба (Гедеш, 70), Муса (Дуро, 80), Макси Гомес (Маркос Андре, 81), Хиль.

«Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия (Элустондо, 64), Рико, Рафинья (Сильва, 73), Мерино, Субименди, Порту (Янузай, 73), Серлот (Исак, 64), Ойарсабаль.

Андрей Усмонов
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Теги

Валенсия (футбол) Реал Сосьедад

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