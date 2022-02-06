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«Сосьедад» забил «Валенсии», но команды завершили матч без голов
Забить команды также не смогли
17:10
Фото: twitter.com/valenciacf
«Валенсия» в матче 23 тура Ла Лиги сыграла вничью с «Реал Сосьедадом».
Ближе к победе были хозяева, создав больше моментов, но ни Гомесу, ни Солеру отличиться не удалось. А вот «Сосьедад» даже смог забить, но гол Порту был отменен после VAR.
Победителя команды так и не выявили. «Валенсия» без побед уже пять матчей подряд.
Ла Лига. 23-й тур:
«Валенсия» – «Реал Сосьедад» 0:0
«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Фулькье, Джемерт (Рачич, 70), Москера (Солер, 46), Гайя, Гильямон, Мориба (Гедеш, 70), Муса (Дуро, 80), Макси Гомес (Маркос Андре, 81), Хиль.
«Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия (Элустондо, 64), Рико, Рафинья (Сильва, 73), Мерино, Субименди, Порту (Янузай, 73), Серлот (Исак, 64), Ойарсабаль.
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