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Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную

Сейчас специалист работает в «Дженоа»
Футбол Украинские легионеры
10:14
Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную
Андрей Шевченко / Фото: ФК Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вошел в список кандидатов на пост наставника сборной Польши, сообщает Przegląd Sportowy.

По информации источника, у руля «красно-белых» Шевченко хочет видеть президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша. Сейчас сборная Польши находится без главного тренера. 

Отметим также, что контракт Шевченко с «Дженоа» рассчитан до 2024-го года. Шевченко работал со сборной Украины с 2016-го по 2021-й год.

Ранее в «Дженоа» оформили первый трансфер для Шевченко.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол) Дженоа

Комментарии 1

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5 января 2022г. 10:31
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