Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»
Соседняя к Украине страна хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную
Сейчас специалист работает в «Дженоа»
10:14
Андрей Шевченко / Фото: ФК Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вошел в список кандидатов на пост наставника сборной Польши, сообщает Przegląd Sportowy.
По информации источника, у руля «красно-белых» Шевченко хочет видеть президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша. Сейчас сборная Польши находится без главного тренера.
Отметим также, что контракт Шевченко с «Дженоа» рассчитан до 2024-го года. Шевченко работал со сборной Украины с 2016-го по 2021-й год.
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