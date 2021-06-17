Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
Составы команд на матч Дания – Бельгия
Матч второго тура группового этапа начнется в 19:00
Сборная Бельгии / фото - Getty Images
Пресс-служба UEFA объявила составы на матч 2-го тура группы Евро-2020, в котором сборные Бельгии и Дании разыграют три очка.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Денайер, Вертонген, Менье, Дендокер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Меле, Васс, Хейбьерг, Дилейни, Поульсен, Дамсгор, Брэйтуэйт.
Сборная Бельгии уже сегодня может обеспечить себе место в плей-офф чемпионата Европы, если обыграет датчан. Начало матча – в 19:00.
Видео трансляция матча Дания – Бельгия.
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