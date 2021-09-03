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Состоялась жеребьевка 1/16 финал Кубка Украины
Украинские участники еврокубков присоединятся на следующей стадии
3 сентября 12:05
Кубок Украины / фото - ФК Динамо
Сегодня, 3 сентября в Доме Футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Украины.
На это стадии сыграют 11 победителей предварительного третьего раунда турнира и 11 клубов УПЛ, которые не принимают участия в еврокубках.
Все пары 1/16 Кубка Украины
«Оболонь» – «Верес»
ЛНЗ – «Ингулец»
«Прикарпатье» – «Черноморец»
«ВПК-Агро» – «Днепр-1»
«Волынь» – «Мариуполь»
«Таврия» – «Александрия»
«Металлист» – «Десна»
«Альянс» – «Минай»
«Николаев» – «Рух»
«Горняк-Спорт» – «Львов»
«Эпицентр» – «Металлист-1925»
На следующей стадии к победителям этих пар присоединятся «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла».
Результаты матчей 1/32 турнира.
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