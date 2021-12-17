Сотый гол за год помог «Интеру» разгромить «Салернитану» и оторваться от преследователей

«Нерадзурри» стали первой командой Серии А с 1950 года, достигшей данной отметки

Фото - Интер Милан

В 18-м туре итальянской Серии А «Интер» на выезде разгромил «Салернитану».

В первом тайме счет открыл Перишич, а удвоил преимущество Думфрис. Таким образом, «нерадзурри» оформили 100-й гол за календарный год. Это достижение не покорялось командам чемпионата Италии с 1950 года.

После перерыва «змеи» довершили разгром соперника. Санчес, Мартинес и Гальярдини забили по мячу.

«Интер» оторвался от «Милана» на четыре очка во главе турнирной таблицы . Однако у «россонери» есть матч в запасе.

Серия А, 18 тур

«Салернитана» – «Интер» 0:5

Голы: Перишич, 11, Думфрис, 33, Санчес, 51, Мартинес, 77, Гальярдини, 87

«Салернитана»: Фьорилло, Делли Карри, Дьомбер (Дзортеа, 80), Гальоло, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 71), Оби, Кастанос (Скьявоне, 61), Кулибали, Рибери (Гондо, 71), Нванкво (Джурич, 61).

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Д`Амброзио, Бастони (Димарко, 56), Перишич (Коларов, 78), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 56), Джеко, Санчес (Мартинес, 56).

Предупреждения: Дьомбер – Барелла, Чалханоглу

Гол Перишича

Гол Думфриса

Гол Санчеса

Гол Мартинеса

Гол Гальярдини