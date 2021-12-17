Сотый гол за год помог «Интеру» разгромить «Салернитану» и оторваться от преследователей
В 18-м туре итальянской Серии А «Интер» на выезде разгромил «Салернитану».
В первом тайме счет открыл Перишич, а удвоил преимущество Думфрис. Таким образом, «нерадзурри» оформили 100-й гол за календарный год. Это достижение не покорялось командам чемпионата Италии с 1950 года.
После перерыва «змеи» довершили разгром соперника. Санчес, Мартинес и Гальярдини забили по мячу.«Интер» оторвался от «Милана» на четыре очка во главе турнирной таблицы. Однако у «россонери» есть матч в запасе.
Серия А, 18 тур
«Салернитана» – «Интер» 0:5
Голы: Перишич, 11, Думфрис, 33, Санчес, 51, Мартинес, 77, Гальярдини, 87
«Салернитана»: Фьорилло, Делли Карри, Дьомбер (Дзортеа, 80), Гальоло, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 71), Оби, Кастанос (Скьявоне, 61), Кулибали, Рибери (Гондо, 71), Нванкво (Джурич, 61).
«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Д`Амброзио, Бастони (Димарко, 56), Перишич (Коларов, 78), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 56), Джеко, Санчес (Мартинес, 56).
Предупреждения: Дьомбер – Барелла, Чалханоглу
Гол Перишича
Гол Думфриса
Гол Санчеса
Гол Мартинеса
Гол Гальярдини
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