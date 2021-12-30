Соуза покинул пост тренера сборной Польши и возглавил бразильский клуб

«Фламенго» объявил о назначении португальца

Фото: AFP

«Фламенго» через свой сайт объявил о назначении на пост тренера Паулу Соузы.

Контракт с португальцем рассчитан на два сезона.

Перед назначением Соуза ушел с поста тренера сборной Польши. Отмечается, что он выплатил неустойку за свой уход в размере 300 тысяч евро.

В команде он проработал менее года и на Евро-2020 не смог вывести Польшу в плей-офф из группы, заняв четвертое место.

Отметим, что в марте Польша сыграет в стыках отбора на ЧМ-2022 против России, но уже с новым тренером.