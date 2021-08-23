Совсем скоро. Названа дата дебюта Месси за ПСЖ

Первые три тура парижане провели без аргентинца

Фото - ПСЖ

Нападающий Лионель Месси вскоре дебютирует за ПСЖ. Об этом сообщает L’Equipe.

Аргентинец присоединился к парижанам в летнее межсезонье на правах свободного агента. 34-летний игрок пока не провел ни одной игры за новый клуб.

Источник ожидает, что Месси дебютирует 29 августа. В этот день ПСЖ сыграет в четвертом туре Лиги 1 против «Реймса».

Ранее 18-летний Демир провел первый матч за «Барселону» и почти повторил достижение Месси.