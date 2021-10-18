«Наполи» повторил свой лучший старт в Серии А
Спалетти объяснил уверенное лидерство «Наполи»
Команда еще ни разу не потеряла очки в чемпионате
09:33
Лучано Спалетти / фото - La Repubblica
Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти прокомментировал для Football Italia 8 побед в 8-и матчах своих подопечных:
«Когда есть сильные игроки в атаке, это добавляет вариативности и всегда можно на что-то надеяться.
Мы прибавили в ментальности и компактности на поле. Когда Политано и Инсинье отрабатывают в обороне, это объединяет, придает сил и создает командный дух. У нас команда друзей.
Мы хотим показывать хороший футбол, и сегодня мы сыграли на очень хорошем уровне. Мы созидали, бились и делали то, что было нужно».
В последнем матче подопечные Спалетти справились с «Торино» (1:0).
«Адзурри» являются единственной командой в топ-5 чемпионатах, которая ни разу не теряла очки.
Напомним, неаполитанцы повторили свой лучший старт в Серии А.
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