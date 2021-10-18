Спалетти объяснил уверенное лидерство «Наполи»

Лучано Спалетти / фото - La Repubblica

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти прокомментировал для Football Italia 8 побед в 8-и матчах своих подопечных:

Мы прибавили в ментальности и компактности на поле. Когда Политано и Инсинье отрабатывают в обороне, это объединяет, придает сил и создает командный дух. У нас команда друзей.

Мы хотим показывать хороший футбол, и сегодня мы сыграли на очень хорошем уровне. Мы созидали, бились и делали то, что было нужно».