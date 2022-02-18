Спаллетти: «Барселона» заслужила на ничью в матче с нами»

Лучано Спаллетти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о ничьей с «Барселоной» (1:1) в стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует Football Italia.

Мы не должны были этого делать, хотя в уровне соперника сомневаться не приходится. Бывают такие моменты во время игры, когда мы не можем организовать высокий прессинг, пасуем назад и позволяем другой команде прессинговать.

Думаю, в первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». После перерыва они контролировали инициативу, но это вещи, которые можно исправить. Мы можем повторить игру первого тайма в течение всего матча.

При всем уважении – я скажу, что «Барселона» заслужила ничью, но пенальти не было. Мяч не изменил направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Кроме того, казалось, что рука находится в довольно естественном положении.

Либо защитники должны все время держать руки за спиной, что ограничивает движение при беге, либо я не знаю, что они еще должны делать. Как я уже сказал, «Барселона» заслужила сравнять счет, но пенальти не было».