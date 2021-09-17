«Ференцварош» Зубкова уступил «Байеру» в первом матче Лиги Европы
Спаллетти: «Было бы нечестно, если бы мы проиграли «Лестеру»
«Наполи» сумел добыть ничью
07:54
Лучано Спаллетти / Фото: Twitter
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о ничьей с «Лестером» (2:2) в матче 1-го тура Лиги Европы. Его слова приводит Football Italia.
«Команда хорошая начала игру, но потеряла мяч слишком много раз при развитии атаки. Эти потери нам дорого обошлись. Мы отреагировали на второй пропущенный мяч давлением. Ситуация была рискованная, нам нельзя было опускать голову. Было бы нечестно, если бы мы проиграли.
Осимхену предстоит научиться еще нескольким вещам, после чего он станет суперснайпером. Он может быть на одном уровне с лучшими форвардами мира»,
В параллельном матче группы «Легия» на выезде переиграла «Спартак» (1:0).
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