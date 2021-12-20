Пиоли: «Милан» играл усердно и не заслужил поражения от «Наполи»
Спаллетти – о победе над «Миланом»: «Мы играли как великая команда»
«Наполи» переиграл команду Пиоли на выезде
11:03
Лучано Спаллетти / Фото: Getty Images
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Миланом» (1:0) в 18-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Что действительно порадовало меня, так это то, что мы не садились слишком глубоко в последние пять минут, мы сохранили баланс даже после того, как вырвались вперед. Физическая подготовка – это основа футбола, но у нас были шансы сделать счет 2:0. Мы играли как великая команда против отличного соперника. Я был рад, что мы так усердно работали как единое целое, что все так хотели сделать что-то для «Наполи». Игроки ни о чем не просят, они предоставляют себя в распоряжение команды».
Напомним, в турнирной таблице Серии А «Наполи» сравнялся с «Миланом» по очкам, теперь у двух команд по 39 баллов, они делят 2-3 места.
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