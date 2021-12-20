Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину

Спаллетти – о победе над «Миланом»: «Мы играли как великая команда»

«Наполи» переиграл команду Пиоли на выезде
Футбол Серия А (Италия)
11:03
Спаллетти – о победе над «Миланом»: «Мы играли как великая команда»
Лучано Спаллетти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Миланом» (1:0) в 18-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Что действительно порадовало меня, так это то, что мы не садились слишком глубоко в последние пять минут, мы сохранили баланс даже после того, как вырвались вперед. Физическая подготовка – это основа футбола, но у нас были шансы сделать счет 2:0. Мы играли как великая команда против отличного соперника. Я был рад, что мы так усердно работали как единое целое, что все так хотели сделать что-то для «Наполи». Игроки ни о чем не просят, они предоставляют себя в распоряжение команды».

Напомним, в турнирной таблице Серии А «Наполи» сравнялся с «Миланом» по очкам, теперь у двух команд по 39 баллов, они делят 2-3 места.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лучано Спаллетти Милан Наполи

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Пиоли: «Милан» играл усердно и не заслужил поражения от «Наполи»
Пиоли: «Милан» играл усердно и не заслужил поражения от «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
11:01
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Наполи». Как это было
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Наполи». Как это было
Футбол Серия А (Италия)
19 декабря 23:42
Отмена гола в конпенсированное время лишила «Милан» очков в матче с «Наполи»
Отмена гола в конпенсированное время лишила «Милан» очков в матче с «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
19 декабря 23:40
Даже не украинец. Шевченко определился с первой трансферной целью для «Дженоа»
Даже не украинец. Шевченко определился с первой трансферной целью для «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
15 декабря 08:47
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
Футбол Лига Европы UEFA
13 декабря 14:21
Отмена гола Жуана Жезуса помогла «Эмполи» сенсационно обыграть «Наполи»
Отмена гола Жуана Жезуса помогла «Эмполи» сенсационно обыграть «Наполи»
Футбол Серия А (Италия)
12 декабря 20:58

Новости: Футбол

Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бывший директор «Баварии»: «Не уверен, что Холанд подойдет нам»
Бундеслига (Германия)
17:51
Роналду проведет благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от извержения вулкана
Роналду проведет благотворительный аукцион для помощи пострадавшим от извержения вулкана
Премьер-Лига (Англия)
17:45
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
Примерa (Испания)
17:31
Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Источник. Переход Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос
Премьер-Лига (Англия)
17:30
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Первая лига
17:19
Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»
Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»
Лига 1 (Франция)
17:10
Только 3 футболиста из десятки самых дорогих украинских игроков выросли в цене
Только 3 футболиста из десятки самых дорогих украинских игроков выросли в цене
Сборная Украины
16:55
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
ПСЖ близок к продлению контракта с ведущим защитником
Лига 1 (Франция)
16:45
Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»
Шевченко: «Ситуация в таблице для «Дженоа» не так уж плоха»
Серия А (Италия)
16:28
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости