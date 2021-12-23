Спаллетти – о поражении «Специи: «У «Наполи» ограниченный выбор в атаке»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал Football-Italia поражение от «Специи» (0:1) в матче Серии А.

У нас было мало свободных зон в атакующей трети поля, и редко удавалось вскрывать оборону «Специи». Во втором тайме мы стали нервничать, были проблемы с последним пасом.

К сожалению, без Осимхена у нас ограниченный выбор в атаке, поэтому нужно постоянно двигать мяч вокруг штрафной, чтобы найти брешь в обороне.

Оглядываться назад нам тоже нужно, ведь если не будем побеждать, то преследователи нас догонят».