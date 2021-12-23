«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
Спаллетти – о поражении «Специи: «У «Наполи» ограниченный выбор в атаке»
Тренер назвал причины поражения
12:32
Фото: AFP
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал Football-Italia поражение от «Специи» (0:1) в матче Серии А.
«Мы уступили в матче, в котором не должны были проигрывать. Мы контролировали игру на протяжении больших отрезков, но были недостаточно хороши в реализации моментов.
У нас было мало свободных зон в атакующей трети поля, и редко удавалось вскрывать оборону «Специи». Во втором тайме мы стали нервничать, были проблемы с последним пасом.
К сожалению, без Осимхена у нас ограниченный выбор в атаке, поэтому нужно постоянно двигать мяч вокруг штрафной, чтобы найти брешь в обороне.
Оглядываться назад нам тоже нужно, ведь если не будем побеждать, то преследователи нас догонят».
«Специя» победила, не нанеся ни одного удара в створ ворот.
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