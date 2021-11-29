Спаллетти – о разгроме «Лацио»: «Это была наша лучшая игра в сезоне»

Лучано Спаллетти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Лацио» (4:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

Мастерство Мертенса сказывается при реализации моментов, но не будем хвалить только его – вся команда сыграла прекрасно. Давно у нас не было такого владения с коротким и быстрым пасом.

Мы были безупречными в плане принятия решений на поле и того, как мы двигали мяч, и «Лацио» не успевал за нами. Все могло сложиться по-другому, как в недавних матчах, когда мы принимали неправильные решения, но сегодня я увидел отличный футбол».