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Спаллетти – о разгроме «Лацио»: «Это была наша лучшая игра в сезоне»

«Наполи» забил сопернику 4 мяча
Футбол Серия А (Италия)
08:34
Спаллетти – о разгроме «Лацио»: «Это была наша лучшая игра в сезоне»
Лучано Спаллетти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Лацио» (4:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Это была наша лучшая игра, тем более отрадно, что она получилась после двух матчей, которые мы провели ниже своих возможностей. И мы побеждаем вот так такой большой клуб, как «Лацио» – это кое-что значит.

Мастерство Мертенса сказывается при реализации моментов, но не будем хвалить только его – вся команда сыграла прекрасно. Давно у нас не было такого владения с коротким и быстрым пасом.

Мы были безупречными в плане принятия решений на поле и того, как мы двигали мяч, и «Лацио» не успевал за нами. Все могло сложиться по-другому, как в недавних матчах, когда мы принимали неправильные решения, но сегодня я увидел отличный футбол».


В турнирной таблице Серии А «Наполи» оторвался от «Милана» на 3 очка и теперь единолично лидирует.

Петр Приходько
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