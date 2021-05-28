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Спаллетти возглавит «Наполи» в ближайшее время

Стороны уладили контракт
Футбол Серия А (Италия)
09:21
Спаллетти возглавит «Наполи» в ближайшее время
Фото: AFP

«Наполи» в ближайшее время возглавит Лучано Спаллетти.

Стороны уже согласовали контракт, сообщает gazzetta.it. Договор будет рассчитан на два года.

Отмечается, что в штаб Спаллетти войдут шесть помощников. На этом посту он сменит Дженнаро Гаттузо, который уже возглавил «Фиорентину».

Лучано два года был без работы после увольнения из «Интера».

Андрей Усмонов
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Теги

Наполи Лучано Спаллетти

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