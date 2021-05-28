Тренер «Лилля» Гальтье – фаворит на должность главного тренера «Наполи»
Спаллетти возглавит «Наполи» в ближайшее время
Стороны уладили контракт
09:21
Фото: AFP
«Наполи» в ближайшее время возглавит Лучано Спаллетти.
Стороны уже согласовали контракт, сообщает gazzetta.it. Договор будет рассчитан на два года.
Отмечается, что в штаб Спаллетти войдут шесть помощников. На этом посту он сменит Дженнаро Гаттузо, который уже возглавил «Фиорентину».
Лучано два года был без работы после увольнения из «Интера».
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