Спаллетти возглавит «Наполи» в ближайшее время

Стороны уладили контракт

Фото: AFP

«Наполи» в ближайшее время возглавит Лучано Спаллетти.

Стороны уже согласовали контракт, сообщает gazzetta.it. Договор будет рассчитан на два года.

Отмечается, что в штаб Спаллетти войдут шесть помощников. На этом посту он сменит Дженнаро Гаттузо, который уже возглавил «Фиорентину».

Лучано два года был без работы после увольнения из «Интера».