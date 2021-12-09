«Спартак» пробился в плей-офф Лиги Европы, опередив «Лестер» и «Наполи» в таблице

Англичане вылетели в Лигу конференций

Фото: twitter.com/sscnapoli

«Наполи» в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы обыграл дома «Лестер».

Большую часть голов команды забили в первом тайме. На голы Элмаса и Унаса ответили Эванс и Дьюсбери-Холл.

А вот Элмас в начале второго тайма оформил дубль и, как оказалось, принес победу итальянцам и выход в плей-офф.

Впрочем, «Наполи» вышел лишь со второго места, так как «Спартак» в параллельном матче обыграл «Легию» и из-за лучших результатов в очных матчах опередил итальянцев. Примечательно, что поляки не забили пенальти на 8-й компенсированной минуте и в случае гола, москвичи отправились бы в Лигу конференций.

Таким образом именно «Лестер» отправился в плей-офф Лиги конференций.

«Наполи» – «Лестер» 3:2

Голы: Унас, 4, Элмас, 24, 53 – Эванс, 27, Дьюсбери-Холл, 33

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Манолас, 78), Зелиньски, Унас (Мертенс, 63), Элмаз, Петанья, Лосано (Малькюи, 45).

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Бертран, Ндиди, Тилеманс (Сумаре, 77), Мэддисон, Барнс (Дака, 72), Дьюзбери-Холл, Варди.