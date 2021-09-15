«Спартак» проиграл «Легии» в Москве, пропустив на 91-й минуте
В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» принимал «Легию».
Московская команда имела уйму моментов – нанесла 23 удара по воротам соперника, но забить так и не сумела.
А «Легия» вырвала победу на 91-й минуте встречи, отличился Кастрати.
Таким образом, польская команда добывает важнейшие три очка на выезде. Соперники «Легии» и «Спартака» по группе – «Лестер» и «Наполи», сыграют завтра.
Лига Европы, 1-й тур
«Спартак – «Легия» 0:1
Гол: Кастрати, 90+1
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес (Бакаев, 82), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 24), Айртон (Ломовицкий, 69), Ларссон (Соболев, 82), Понсе, Промес.
«Легия»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Слиш, Йоханссон, Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 90), Младенович, Эмрели (Пекхарт, 83).
Предупреждения: Жиго (47), Ветеска (49), Умяров (52), Йоханссон (55), Енджейчик (68), Жозуэ (89), Ломовицкий (90), Бакаев (90).